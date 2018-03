EN DIRECT - Suivez l'hommage national rendu au gendarme Arnaud Beltrame

La dépouille d’Arnaud Beltrame est arrivée à Paris mardi, en début d’après-midi, et a été accueillie par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et le directeur général de la gendarmerie Richard Lizurey. À cette occasion Arnaud Beltrame a été décoré à titre posthume des médailles de la sécurité intérieure, de la gendarmerie nationale et de celle pour acte de courage et dévouement, a indiqué la place Beauvau.