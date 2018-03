Des maires réclament la liste des fichés S sur leur commune : "Il faut que je sache qui est dangereux"

Ils sont près de 12.000 en France selon les estimations, et à chaque attentat la question resurgit : que faire des fichés S ? Si certains, comme Laurent Wauquiez réclament leur internement pour terrorisme depuis plusieurs années, d'autres, à l'instar du maire LR d'Evreux Guy Lefrand, souhaitent que les maires aient la liste des fichés S qui vivent sur leur commune.

Des médiateurs sociaux pour surveiller les fichés S. "Ce qui m’intéresse c'est de prévenir, et pour prévenir, il faut que je sache qui est dangereux sur mon territoire et les faire surveiller", lance Guy Lefrand au micro d'Europe 1. "Nous pouvons faire intervenir des médiateurs sociaux qui peuvent surveiller un peu ce qu'il se passe au sein de la famille, en plus de la police et de la gendarmerie", plaide l'édile normand.

Limiter la marge d'action des fichés S. "Si j'ai des fichés S qui sont dans mes cantines, qui assurent la sécurité des salles de spectacle, je les empêcherai d'être en contact avec le public", martèle le maire. "Autant je pense qu'il faut respecter la loi et la Constitution - on ne peut pas mettre en prison tous les fichés S - autant on peut les empêcher de nuire, ou au moins limiter au maximum leur marge d'actions".