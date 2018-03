Déchets nucléaires : un opposant au projet Cigéo de Bure incarcéré

Un homme a été condamné lundi à trois mois de prison ferme et incarcéré par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc pour violences sur des gendarmes lors de l'évacuation du bois Lejuc, épicentre de la contestation au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse.

Une centaine d'opposants au procès. Le délibéré, qui prévoit huit mois de prison dont cinq mois avec sursis et une interdiction de territoire en Meuse et en Haute-Marne, a été accueilli par des vives protestations de la centaine d'opposants qui a assisté au procès. Certains ont quitté la salle en scandant : "À bas l'Etat, les flics et la justice". Le procureur, Olivier Glady, avait requis dix mois de prison dont la moitié avec sursis, assortis des mêmes dispositions, soulignant "la dangerosité du geste".

Versions divergentes sur l'accusation portée contre lui. Le prévenu est soupçonné d'avoir jeté en direction des gendarmes un bidon d'essence enflammé, ce qu'il conteste, avant d'incendier le bivouac qu'il habitait lors de l'évacuation du bois Lejuc par 500 militaires, le 22 février à l'aube. Il a reconnu avoir donné un coup de pied à un militaire, puis craché sur un second "par dégoût et mépris" lors de son interpellation. "Je venais de perdre une partie de ma vie dans les flammes de cette cabane et dans les ruines de tous les lieux habités, rasés ce matin-là", a-t-il expliqué.

Un site occupé depuis l'été 2016. Le site, occupé depuis l'été 2016 par des opposants au projet de centre d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse, a été retenu par l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (Andra) entre autres pour y mener des explorations. Le tribunal correctionnel doit juger dans la soirée une femme, âgée de 30 ans, poursuivie pour rébellion lors d'une perquisition à la "Maison de résistance", à Bure, après des dégradations dans le village et à l'encontre des gendarmes à la suite de l'évacuation du bois Lejuc.