Couples homoparentaux : Paris va changer ses formulaires

La Ville de Paris va changer "le plus rapidement possible" ses formulaires de demandes d'actes d'état civil pour prendre en compte les couples homoparentaux, en changeant le traditionnel "père" et "mère" par "parent 1 et parent 2".

Le principe de non-discrimination. Ce vœu, adopté mercredi à l'unanimité, avait été proposé par Danielle Simonnet (La France Insoumise). Après le vote de la loi de 2013 ouvrant le mariage et l'adoption pour tous les couples, l'élue a estimé qu'il fallait, sur les formulaires écrits ou en ligne, "respecter les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination devant le service public".

Une modification déjà à l'étude. Pour l'exécutif parisien, Bruno Julliard, premier adjoint de la maire PS Anne Hidalgo, le formulaire actuellement à disposition ne prend effectivement "pas en compte cette évolution législative et doit être adapté". Les services ont déjà été sollicités pour travailler sur la modification du formulaire qui sera "je l'espère, le plus rapide possible", selon le premier adjoint.