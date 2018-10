Aura-t-on des sapins pour Noël ?

Y aura-t-il des sapins pour Noël cette année ? La question se pose après la canicule et la sécheresse de cet été. De nombreuses exploitations ont en effet été touchées avec les jeunes sapins qui ont littéralement séché sur pied. C'est le cas par exemple dans les Ardennes. Mais aussi dans le Jura, avec ce triste spectacle dans la sapinière de Bertrand près de Poligny.

"L'arbre est brûlé." La plus grande majorité de ses plus jeunes sapins Nordmann plantés au printemps sont tout secs. Les aiguilles ne sont plus vertes, se désole-t-il au micro d'Europe 1 : "Il est rouge-marron, tout sec. On les a vus virer d'un coup, dès qu'il a fait très chaud. Début août, ils sont passés du vert au rouge, carrément. Je peux même en arracher un. Quand on tire dessus, l'arbre vient tout seul. Il n'y a plus de sève dedans. L'arbre est brûlé. Même s'il avait été arrosé, ça ne change rien", témoigne-t-il.

Tout cela représente 70% de pertes pour le pépiniériste et un manque à gagner qui se chiffre à plusieurs milliers d'euros. Ce n'est pas le manque d'eau qui a tué les sapins, mais bien la très grosse chaleur, le soleil qui tape trop fort et qui brûle les jeunes pousses. "On est monté à presque 40 degrés, 38, 39 facilement. On arrive à des températures qui sont létales pour la plante. Là, on a atteint le seuil qu'elles ne pouvaient plus supporter", analyse le producteur.

Risque de hausse des prix. Heureusement, les sapins plus gros ont beaucoup moins souffert de la canicule. Il faut donc se rassurer, il y aura bien des sapins à acheter pour Noël prochain. En revanche, on pourrait assister à un phénomène de hausse des prix dans les prochaines années à cause de cette canicule 2018, comme cela s'était produit après celle de 2003.