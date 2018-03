Aude : une veillée pour les "frères d'armes" d'Arnaud Beltrame avant l'hommage national

Une cérémonie publique en hommage au gendarme Arnaud Beltrame, tué vendredi par un djihadiste, se déroulera mercredi aux Invalides, après une veillée réservée à "ses frères d'armes", a annoncé l'Elysée lundi.

Arnaud Beltrame promu colonel. Emmanuel Macron présidera la cérémonie d'hommage national à partir de 11h30 dans la cour des Invalides en présence de la famille du gendarme décédé à l'âge de 44 ans et des familles des victimes de l'attaque terroriste de Carcassonne et Trèbes, a indiqué la présidence. "Accompagné de son épouse, le président de la République prononcera un éloge funèbre", a ajouté la présidence. L'Élysée a précisé lundi soir que le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame serait promu au grade de colonel à titre posthume.

Une veillée pour ses "frères d'armes" à Paris. "En accord avec la famille, une veillée réservée à ses frères d'armes" sera organisée mardi soir "dans l'intimité" à la caserne Tournon, dans le VIe arrondissement de Paris, selon la présidence.

Décoré de la médaille du courage et du dévouement. Auparavant, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sera allé accueillir la dépouille à la base aérienne de Villacoublay en début d'après-midi, en compagnie du directeur général de la gendarmerie Richard Lizurey. À cette occasion Arnaud Beltrame sera décoré à titre posthume des médailles de la sécurité intérieure, de la gendarmerie nationale et de celle pour acte de courage et dévouement, a-t-on indiqué au ministère de l'Intérieur.

Élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur. Mercredi matin, le cortège funéraire partira à 10 heures de la place du Panthéon pour se diriger, par les quais de la Seine, vers l'Hôtel des Invalides, où se déroulera la cérémonie d'hommage national, ouverte au public.Emmanuel Macron y prononcera l'éloge funèbre, avant d'élever Arnaud Beltrame au grade de commandeur de la Légion d'honneur. La cérémonie se terminera par une minute de silence suivie par La Marseillaise interprétée par l'orchestre de la garde Républicaine.

Mort "en héros". Emmanuel Macron avait annoncé samedi qu'un "hommage national" serait rendu à l'officier de gendarmerie, dont la mort "en héros" aux mains d'un djihadiste dans l'Aude suscite une vive émotion. Le djihadiste, qui était muni d'une arme de poing, d'un couteau de chasse et de trois engins explosifs artisanaux selon une source judiciaire, a été abattu par les forces de l'ordre après une prise d'otages dans un supermarché Super U de Trèbes, commune proche de la cité historique de Carcassonne.

Peu après cette prise d'otages qui avait déjà fait deux morts, le lieutenant-colonel Beltrame s'était livré à la place d'une femme que l'assaillant avait prise comme bouclier. Grièvement blessé par l'assaillant, il a succombé samedi à ses blessures. Les drapeaux et étendards de la gendarmerie, comme ceux de l'Assemblée nationale, ont été mis en berne en son honneur.