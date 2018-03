Aude : le preneur d'otages, Redouane Lakdim, a agi "seul"

Redouane Ladkim, qui a tué trois personnes dans trois attaques menées vendredi à Carcassonne et à Trèbes, dans l'Aude, a agi "seul", a affirmé le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.

"Il s'appelait Redouane Lakdim. Il avait 26 ans et était connu pour des faits de petite délinquance et nous l'avions suivi et nous pensions qu'il n'y avait pas de radicalisation, mais il est passé à l'acte brusquement", a déclaré sur place Gérard Collomb.

EN DIRECT - Le preneur d'otages, Redouane Lakdim, "a agi seul", affirme Gérard Collomb https://t.co/0EMubMWZ6Ipic.twitter.com/s7iNclHOqz — BFMTV (@BFMTV) 23 mars 2018

Gérard Collomb a ajouté qu'un gendarme s'était proposé comme otage et a salué son "héroïsme".