Attaques de l'Aude : enquête ouverte contre une militante vegan pour apologie du terrorisme

Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte mercredi par le parquet de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, après la publication sur Facebook d'un message se réjouissant de la mort du boucher du Super U de Trèbes, Christian Medves. "Ben quoi, ça vous choque un assassin qui se fait tuer par un terroriste ? Pas moi, j'ai zéro compassion pour lui ; il y a quand même une justice", avait écrit une militante de la cause animale il y a quelques jours.

Publication rapidement effacée. Bien que rapidement effacée de Facebook, la publication a été repérée par les services de l'État, explique La Dépêche du Midi. Le parquet de Saint-Gaudens a précisé à franceinfo que l'internaute résidait en Haute-Garonne et non en Ariège, contrairement à ce que pensaient les autorités.

Photos de viande et de charcuterie. Dans un communiqué, la Confédération française de la boucherie-charcuterie dit "condamner" ces propos et "appelle à la retenue et au recueillement". Franceinfo précise que, depuis la publication de ces mots, le mur Facebook de la militante est rempli de messages injurieux, accompagnés, parfois, de viande et de charcuterie.