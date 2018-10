Alimentation : nos conseils pour éviter le gaspillage

Des courses aux fourneaux en passant par la conservation, les chroniqueurs de l'émission "La table des bons vivants" vous livrent tous leurs conseils pour éviter le gaspillage alimentaire.

Bien gérer ses achats de nourriture, savoir transformer des produits bruts pour ne pas les perdre, comme le pain en chapelure, ou encore cuisiner les restes... A l'occasion de la journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire, mardi 16 octobre, l'équipe de La table des bons vivants a donné tous ses trucs, conseils et astuces pour éviter de jeter.

Car il reste beaucoup à faire : malgré le développement des circuits courts, on met encore à la poubelle 20 à 30 kilos par an et par personne de nourriture encore consommable !