Alerte enlèvement : le nourrisson et son père retrouvés dans l'Aude

Tizio, le nourrisson de deux mois en danger de mort après avoir été enlevé par son père à l'hôpital de Toulouse vendredi soir, a été retrouvé sain et sauf samedi vers 21h à Belcaire, près de Carcassonne dans l'Aude, a appris Europe 1 auprès du parquet.

Le père et son frère en garde à vue. Le père, Brendan, âgé de 33 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Son frère a également été placé en garde à vue, soupçonné de complicité d'enlèvement, a précisé cette source. Un gendarme au repos a repéré la voiture du père, dont le signalement et l'immatriculation avaient été donnés dans l'alerte enlèvement déclenchée le matin même par le parquet de Toulouse, ce qui a permis son interpellation ainsi que celle de son frère dans une propriété familiale à Belcaire, précise l'AFP.

Son état de santé pas dégradé. L'état de santé du petit Tizio, hospitalisé depuis deux semaines alors qu'il ne pouvait être alimenté que par sondes gastriques et voies intraveineuses, "ne présente pas d'inquiétudes supplémentaires que son état de santé préalable", a ajouté le parquet. Le nourrisson, en voie d'acheminement samedi soir à l'hôpital pour enfants de Purpan à Toulouse, a été pris en charge par des médecins.

Fin de l'alerte enlèvement. Tizio, nourrisson de 2 mois, a été retrouvé vivant à 20 heures 55. Sur décision du parquet de Toulouse, il est mis fin à l'alerte enlèvement. Merci à tous pour votre aide. — Ministère Justice (@justice_gouv) 6 janvier 2018

"Un père aimant". Le bébé avait été enlevé vendredi entre 18h30 et 20h par son père, qui avait pris soin de laisser un mot aux soignants en indiquant être parti faire une promenade avec son fils. Les enquêteurs de la section de recherches s'étaient dit surpris par cet enlèvement qu'ils avaient qualifié d'incompréhensible. "C'est un père aimant qui s'occupe beaucoup de son enfant", avait commenté le procureur. Bien que séparé, il n'était pas en conflit avec la mère de Tizio. Désormais, les enquêteurs vont chercher à connaître les motivations de ce père de famille lors de son audition.