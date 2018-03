Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy renvoyé devant le tribunal correctionnel

Nicolas Sarkozy va-t-il comparaître prochainement devant un tribunal ? Selon des informations du Monde, confirmées par l'AFP, les juges chargés de l'affaire dites des écoutes téléphoniques ont signé jeudi l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de l'ancien chef de l'État, accusé avec son avocat et ami, Thierry Herzog, et un ancien haut magistrat, Gilbert Azibert, de faits de corruption et de trafic d'influence.

Il aurait tenté d'obtenir des informations dans l'affaire Bettencourt. Dans cette affaire, il est reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir tenté d'obtenir en 2014, via son avocat, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert, alors haut magistrat à la Cour de cassation, dans une procédure où il demandait la restitution de ses agendas saisis dans l'affaire Bettencourt.