Trouvez l'immortalité : ordre de l'empereur de Chine !

Le premier empereur de Chine, le très redouté Qin Shihuang, avait ordonné à son administration de lui trouver un élixir d'immortalité, selon un texte bimillénaire découvert à la faveur de fouilles archéologiques dans le sud du pays, rapporte l'agence Chine nouvelle.

Plusieurs réponses embarrassées. L'obsession du premier empereur pour la vie éternelle était bien connue : c'est lui qui s'était fait construire l'immense mausolée souterrain de Xian rempli de près de 8.000 soldats en terre cuite destinés à le protéger dans l'au-delà. Cette armée d'outre-tombe a été découverte en 1974. Mais en étudiant des textes trouvés en 2002 au fond d'un puits dans la province du Hunan, les archéologues ont également établi que Qin Shihuang avait ordonné la recherche nationale d'un élixir qui donnerait la vie éternelle. Le texte comporte un décret impérial ordonnant ces recherches, ainsi que des réponses, plutôt embarrassées, des autorités locales, bien en peine de donner satisfaction au redoutable monarque. Selon Chine nouvelle, "un village du nom de 'Duxiang' rapportait qu'aucun remède miracle n'avait encore été trouvé, laissant entendre que les recherches allaient se poursuivre". Une autre localité appelée Langya, dans l'actuelle province du Shandong, "faisait état d'une herbe cueillie sur une montagne sacrée". La potion n'a visiblement pas eu d'effet puisque Qin Shihuang est mort selon les historiens en 210 avant JC, après 11 années de règne impérial.

Un trésor à exploiter. Le texte a été écrit sur une série de lamelles en bois reliées à l'origine entre elles par des ficelles. Cette technique était le support le plus courant de l'écriture en Chine avant l'apparition du papier, au début du premier millénaire de notre ère. Au total, 36.000 lamelles comportant plus de 200.000 caractères chinois calligraphiés verticalement ont été découverts au fonds d'un puits dans l'ouest du Hunan en 2002. Les archéologues continuent à les étudier pour en comprendre tout le sens.

L'unificateur de la Chine. Qin Shihuang, à l'origine roi de l'Etat de Qin, a conquis l'un après l'autre les six autres royaumes qui composaient alors la Chine, unifiant le pays en 221 av JC et lui donnant le nom par lequel il est toujours connu aujourd'hui en Occident. Cruel et despotique, il est réputé avoir ordonné l'édification de la Grande muraille, l'autodafé des livres et l'exécution des lettrés.