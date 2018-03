Les macaques choisissent leurs outils en fonction des besoins

Des singes macaques, vivant à l'état sauvage, choisissent des outils différents selon qu'ils veulent casser des noix ou ouvrir des huîtres, indique une étude publiée ce mercredi dans Royal Society Open Science.

Un outil différent pour chaque nourriture. Les macaques crabiers, originaire d'Asie du Sud-Est, sont friands de badame (des sortes d'amandes de 4 à 8 cm de long), de noix de palme ou encore de bivalves (des mollusques comprenant notamment les palourdes, les huîtres ou encore les moules). Plus étonnant : pour parvenir à déguster ces mets, les macaques utilisent des outils différents selon la tâche à accomplir pour "décortiquer" leur nourriture.

Des marteaux et des leviers. Selon l'étude, menée sur l'île de Piak Nam Yai en Thaïlande, les singes se servent des plus grosses pierres (certaines pesant jusqu'à deux kilogrammes) comme marteaux pour ouvrir les noix en les frappant, tandis que les plus fines sont utilisées comme leviers pour ouvrir les coquillages et atteindre la chair. C'est une nouvelle preuve que "les grands singes et les humains ne sont pas les seuls à varier les outils selon les tâches", explique Tomos Proffitt de l'University College London, coauteur de l'étude.

Un apprentissage rapide. "Nous devrions considérer les macaques comme très intelligents et capables de résoudre des problèmes, au même titre que les chimpanzés, les capucins et les premiers humains", ajoute-t-il. L'une des sources de nourriture des macaques, le palmier à huile, n'a été introduite dans l'île qu'au cours des dernières décennies, ce qui prouve que les singes ont rapidement appris. "Les macaques utilisaient déjà des outils en pierre pour ouvrir d'autres aliments comme par exemple les coquillages. Ce que nous constatons, c'est qu'ils ont su adapter cette pratique à d'autres sources de nourriture, loin de la côte", explique Tomos Proffitt.