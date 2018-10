Vaccin, contre-indication, homéopathie : Europe 1 répond à vos questions sur la grippe

LE TOUR DE LA QUESTION

La campagne de vaccination contre la grippe a démarré ce week-end en France. Le vaccin est notamment recommandé pour les plus de 65 ans, les patients atteints de certaines maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire…), les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité morbide, soit "plus de 12 millions de personnes", indique le ministère de la Santé.

>> Vous, auditeurs et internautes, avez été nombreux à nous poser des questions sur la grippe, dans l'émission de Wendy Bouchard sur Europe 1, lundi matin. Notre spécialiste, le médecin Marcel Ichou, ainsi que Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre national de référence de la grippe à l'Institut Pasteur, vous répondent.

Peut-on attraper la grippe deux fois dans la même saison ?

Oui, c'est tout à fait possible. L'an dernier, on a deux épidémies successives : une première due au virus H1N1, et une seconde due au virus de type B. À l'Institut Pasteur, les laborantins ont vu passer les échantillons d'une personne non vaccinée qui est tombée malade à deux reprises. La première fois par le virus H1N1, la seconde par le virus de type B.

Chez les personnes vaccinées, cela peut aussi arriver, dans de très rares cas. Les vaccins sont basés sur des prévisions sur un certain nombre de souches. Parfois, il arrive malheureusement que le vaccin ne soit pas totalement adapté. Ça ne discrédite pas le vaccin, puisqu'il y a des noyaux communs à ces virus. Si vous attrapiez la grippe une deuxième fois, elle serait très nettement atténuée par rapport à la première.

Peut-on tomber malade à cause du vaccin ?

Non, c'est impossible. Le vaccin, ce sont effectivement des morceaux de virus que l'on vous injecte pour que votre système immunitaire réagisse. Vous fabriquez donc des anticorps à l'aide de ce qu'on vous injecte. Mais ces morceaux de virus sont totalement inactivés.

Je fais une cure de gelée royale tous les hivers et je ne tombe plus jamais malade depuis. Est-ce lié ?

Non. Ce sont des idées reçues. Cela ne renforce pas du tout l'organisme. La gelée royale, comme l'homéopathie, ne sont ni des vaccins, ni des antiviraux. Si l'homéopathie est prise et que cela arrange les gens, il n'y a aucun problème. Mais elle ne doit pas substituer la médecine allopathique. On ne peut pas préconiser des soins dont l'apport n'a pas été démontré.

Je suis enceinte de jumeaux. Le vaccin permet-il d'immuniser les bébés à leur naissance ?

Oui, les bébés seront protégés pendant leurs premières semaines d'existence. Les anticorps produits suite à la vaccination passeront en partie à travers les enfants.

Y a-t-il des cas où l'on ne doit pas se faire vacciner ?

Oui, certaines personnes ne doivent pas prendre le risque de se faire vacciner, car elles ont déjà présenté par le passé une allergie aux vaccins. Le vaccin contre la grippe contient de l’œuf dans sa composition, donc les enfants allergiques aux œufs, notamment, ne doivent pas avoir l'injection. On peut très rapidement savoir si l'on est allergique, car la réaction allergique est quasiment immédiate après la piqûre.

Par ailleurs, si vous êtes déjà atteint de la grippe, évitez absolument de vous faire vacciner. Il faut se faire vacciner maintenant, et ne pas attendre le début de l'épidémie.