Un diagnostic de la grippe en 20 minutes, promet le CHU de Grenoble

Diagnostiquer la grippe en vingt minutes, ce sera possible cet hiver au CHU de Grenoble : les urgences adultes et pédiatriques utiliseront un nouveau dispositif, censé améliorer la prise en charge médicale comme l'organisation des services. Dès l'accueil, un infirmier pourra décider de tester un patient afin de savoir s'il a contracté la grippe grâce à un prélèvement nasopharyngé de cellules et de sécrétions, analysé dans un petit laboratoire ambulant.

Pour réduire la durée moyenne d'un passage aux urgences. Baptisé "cobas Liat" (Laboratory in a tube), cet appareil développé par le groupe pharmaceutique suisse Roche affichera vingt minutes plus tard le résultat sur son écran. Tout au long de l'année, aux urgences, "c'est tendu" et "cela explose avec l'épidémie de grippe", relève le médecin urgentiste Maxime Maignan qui estime nécessaire pour les CHU de trouver des "solutions innovantes".

Testé pendant 11 jours en janvier dernier par le CHU de Grenoble, et installé pour cette saison hivernale, l'appareil permet, selon lui, de réduire d'une heure la durée moyenne d'un passage aux urgences et de diminuer le nombre d'examens.

La gravité de l'état du patient rapidement évaluée. La gravité de l'état du patient est évaluée plus rapidement, le traitement plus vite adapté, fluidifiant la prise en charge, ajoute le Dr Maxime Maignan. Avec un diagnostic classique de la grippe qui prend trois ou quatre heures, "le patient a le temps de contaminer tout le monde".

Une économie d'environ 100 euros par patient. Pour le CHU de Grenoble, le surcoût par machine est évalué à 50.000 euros, chiffre l'urgentiste qui table sur une économie d'environ 100 euros par patient. L'économie réalisée sera visible "à long terme", dit-il. Le centre hospitalier prévoit entre 1.000 et 2.000 utilisations du dispositif cet hiver. Selon l'Assurance maladie, lors de l'hiver 2017-2018, l'épidémie de grippe avait occasionné près de 75.470 passages aux urgences sur l'ensemble du pays. Selon Roche, ce procédé pourrait être utilisé à l'avenir pour détecter d'autres maladies, comme la coqueluche.