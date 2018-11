Salmonelle : retrait de reblochons, 14 personnes touchées

La Fromagerie de la Tournette en Haute-Savoie a lancé une opération de retrait de reblochons entiers et de demi-reblochons au lait cru suite à des cas d'infection à la salmonelle constatés chez 14 personnes, selon l'entreprise et des sources administratives.

La fromagerie basée à Fillinges, en Haute-Savoie, a décidé "par mesure de précaution de retirer de la vente et de rappeler certains reblochons entiers et demi reblochons au lait cru fabriqués sur notre site", a-t-elle indiqué samedi dans un communiqué.

Pas de danger pour les personnes contaminées. Santé publique France, l'agence publique chargée de protéger la santé des populations, a indiqué dimanche que 14 personnes résidant en Haute-Savoie avaient été victimes d'une salmonelle après avoir consommé du fromage issu de cette laiterie. "Toutes ces personnes, toutes adultes, vont bien maintenant", a-t-elle indiqué. "Les investigations se poursuivent auprès d'autres personnes ayant présenté cette même salmonelle", a-t-elle précisé.

Troubles gastro-intestinaux et fièvre. Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante huit heures qui suivent la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.

Les lots retirés par la Fromagerie de la Tournette portent la marque sanitaire FR 74.128.050 CE. Leurs dates limites de consommation sont comprises entre le 17 novembre et le 16 décembre. La fromagerie recommande "aux personnes qui détiendraient des produits concernés de ne pas les consommer et de les détruire, ou de les rapporter au point de vente afin d'obtenir un remboursement".

Les lots ont été commercialisés sous plusieurs marques, dont "Reflets de France", une marque du groupe Carrefour, et Metro Chef (groupe Metro).