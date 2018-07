Plage : les bons réflexes à adopter pour se protéger du soleil

LA VIE DEVANT SOI

L'été, la plage, les baignades, la détente et le soleil, mais on le ne dit jamais assez, ce dernier peut être aussi un terrible ennemi si l'on ne prend pas assez de précaution. Dans La vie devant soi, lundi, le professeur en dermatologie Nicolas Dupin détaille quelques principes élémentaires.

Le danger des UVB. Chaque individu est différent et réagit à sa manière face au soleil. Pour se protéger du soleil, le premier des éléments à prendre en compte est évidemment son phototype, mais aussi la durée d'exposition. "Il y a des questions toutes simples à se poser. Par exemple : est-ce que j'arrive à bronzer et, lorsque je bronze, est-ce que je prends des coups de soleil ?", souligne Nicolas Dupin.

Une chose est sûre, et peu importe les types de peau, "il ne faut pas s'exposer sur les plages entre 11 heures et 16 heures", explique Nicolas Dupin. Pourquoi ? "Car en plus des UVA, il y a les UVB, qui sont cancérogènes".

"Les crèmes solaires sont surconsommées sur la peau des enfants". Le professeur en dermatologie combat également quelques idées reçues. Nicolas Dupin rappelle ainsi que "se mettre sous un parasol c'est bien, mais le sable réfléchit 20% des rayons, et l'eau 5%". On peut donc tout à fait prendre des coups de soleil, tranquillement à l'ombre sur la plage.

Quant aux enfants, il faut évidemment bien les protéger, voire même leur mettre un vêtement, qui reste la meilleure des protections. Mais attention à ne pas les tartiner de crème solaire inutilement. "Récemment, une enquête de 600 pages sur la consommation des cosmétiques en France a montré que les crèmes solaires sont surconsommées sur la peau des enfants et sous-consommées sur la peau des adultes. Il faut crémer les enfants mais pas les sur-crémer", indique le spécialiste.