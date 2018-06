Papouasie-Nouvelle-Guinée : la polio est de retour après 18 ans

Un cas confirmé de polio a été recensé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé qui a décrété l'apparition d'une épidémie 18 mois après la disparition du virus dans cet État du Pacifique.

Le virus confirmé chez un enfant, détecté pour deux autres. Le cas concerne un garçon de six ans de la province de Morobe présentant une faiblesse des membres inférieurs. La maladie a été décelée fin avril et la paralysie associée au virus a été confirmée en mai. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont expliqué que le virus avait également été isolé dans les selles de deux enfants sains de la même localité, ce qui "est constitutif d'une épidémie", selon l'OMS.

"Nous sommes profondément préoccupés par ce cas de polio en Papouasie-Nouvelle-Guinée et par le fait que le virus circule", a déclaré dans un communiqué lundi le ministre de la Santé Pascoe Kase. "Notre priorité immédiate est de réagir et d'empêcher que d'autres enfants soient infectés".

Un virus paralysant. La poliomyélite, qui peut être prévenue par un vaccin, est une maladie infectieuse causée par un virus envahissant le système nerveux et qui peut engendrer des paralysies irréversibles en quelques heures. Elle touche surtout les enfants en bas âge.

Le dernier cas remonte à 1996. La Papouasie avait été déclarée exempte de polio en 2000 en même temps que le reste de la région du Pacifique Ouest. Selon l'OMS, la couverture vaccinale pour la polio est faible dans la province de Morobe, sur la côte septentrionale. Seuls 61% des enfants reçoivent les trois doses recommandées.

Une maladie très rare dans le monde. Le nombre de cas de polio dans le monde a chuté de plus de 99% depuis 1988, quand ils étaient estimés à 350.000 contre 22 cas recensés en 2017, d'après l'OMS. Seuls trois pays - l'Afghanistan, le Nigeria et le Pakistan - figuraient en mars sur sa liste des pays polio-endémiques.