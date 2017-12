La grippe est entrée en "phase épidémique" dans huit régions en France métropolitaine, la Corse restant épargnée, a indiqué mercredi Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire. Après l'Île-de-France dès début décembre, sept autres régions sont entrées dans cette phase du 11 au 17 décembre, depuis les Hauts-de-France jusqu'à Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Sont aussi concernées la Bourgogne-Franche-Comté, les trois régions de la façade atlantique (Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine) et l'Occitanie.

Quatre décès depuis le 1er novembre. Quatre autres régions sont en "pré-épidémie" (Grand Est, Normandie, Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes), tandis qu'en Corse, il n'y a "pas d'alarme". "Activité grippale en forte augmentation en métropole", a souligné Santé publique France, avec "193 consultations pour syndrome grippal pour 100.000 habitants en médecine ambulatoire".

Les passages aux urgences et hospitalisations ont plus que doublé en une semaine. Il y a eu quatre décès "parmi les cas admis en réanimation" depuis le 1er novembre. "La vaccination est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications", rappellent les autorités sanitaires, en sachant cependant qu'"un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé".

Cinq régions en phase épidémique de gastro-entérite aiguë. Concernant la gastro-entérite aiguë, cinq régions sont en phase épidémique : Hauts-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Occitanie. Le meilleur conseil reste de "se laver fréquemment les mains".

Enfin, concernant la bronchiolite, maladie enfantine qui a occasionné plus de 4.000 passages aux urgences du 11 au 17 décembre, toutes les régions en métropole sont en phase épidémique, hormis l'Île-de-France qui a passé ce pic et la Corse qui est épargnée.