La migraine, une maladie méconnue mais qui peut être traitée

C'est un mal qui touche 6 à 10 millions de personnes, soit un Français sur cinq. Une étude publiée jeudi par le laboratoire Novartis et réalisée sur 11.000 patients dans trente pays aide à mieux cerner les contours de la migraine, maladie méconnue et souvent confondue à tort avec le simple mal de tête.

Quels sont les symptômes de la migraine ?

Quand on souffre de migraine, ça veut dire que les maux de tête plus ou moins forts reviennent de façon chronique, plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par semaine. Chez 10% des patients, les crises dépassent les 48 heures et dans la plupart des cas, la douleur se situe d'un seul côté du crâne. Cette douleur est aggravée par le mouvement, comme monter un escalier, par exemple.

Il y a aussi les cas plus sévères des migraines dites avec "aura". D'autres symptômes sont alors associés au mal de crâne : des nausées, des troubles du langage et même des paralysies temporaires du visage. "Je peux avoir la vision totalement coupée au niveau d'un œil", témoigne sur Europe 1 Michelle, 41 ans, victime de ce type de migraines. "La migraine commence avec des coups de marteau, et même parfois au marteau-piqueur. Ça tape, ça tape, ça tape… J'ai l'impression que le bruit est multiplié par cent, par mille."

Quelles sont les conséquences pour les personnes atteintes de cette maladie ?

La vie personnelle est évidemment touchée. "C'est un peu un enfer au quotidien", affirme Michelle. "On est isolé, il n'y a plus de vie. L'hygiène de vie en souffre aussi : comme je n'arrive pas à faire à manger, il y a des jours où je ne mange pas."

Au travail, les conséquences sont également très lourdes. Les malades de la migraine posent en moyenne trois jours d'arrêt maladie par mois. L'étude indique qu'il y a plus de huit jours par mois où les patients sont présents sur leur lieu de travail, mais ils n'arrivent pas à travailler normalement, en raison de leurs douleurs lancinantes. Avec toujours ce risque que leurs maux ne soient pas pris au sérieux dans le milieu professionnel.

Comment y remédier ?

"Il n'y a pas de règles pour l'enrayer", se désole Stéphane, victime lui aussi de migraines. "Ce qui a fonctionné la dernière fois ne fonctionnera peut-être pas, comme s'isoler du bruit, de la lumière et des odeurs, en essayant de dormir si l'on peut."

Pourtant, "il existe des traitements extrêmement efficaces pour traiter les crises", observe Dominique Valade, neurologue et spécialiste de la migraine. "Ce sont des médicaments de deux types, les triptans et les anti-inflammatoires." La nouveauté, c'est qu'un traitement préventif est arrivé sur le marché américain cet été. "Ce traitement efficace est un profil actif qui fait diminuer le nombre, la durée, et l'intensité des crises, mais qui ne traite pas la crise elle-même", précise-t-il. Pour l'heure, une injection par mois coûte la somme considérable de 600 dollars. "En France, via la commission de la transparence, le prix sera fixé avec les laboratoires et son coût va diminuer considérablement. Le médicament sera remboursé", garantit le neurologue. Pour l'heure, l'Union européenne a homologué l'Aimovig mais aucune date de disponibilité en France n'a été communiquée.