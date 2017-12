La cour d'appel de Versailles a autorisé le site Doctipharma, filiale de Doctissimo (groupe Lagardère Active, propriétaire d'Europe 1) à vendre en ligne des médicaments sans ordonnance, annulant l'interdiction prononcée en première instance, selon un arrêt consulté mercredi par l'AFP.

Activités conformes aux dispositions. La cour d'appel a ainsi considéré que les activités du site étaient conformes aux dispositions encadrant la vente en ligne de médicaments sans ordonnance, contrairement à ce qu'avait décrété le tribunal de commerce de Nanterre fin mai 2016 à la suite d'une assignation de l'Union des groupements des pharmaciens d'officine (UDGPO).

"Décision éclairée et motivée" selon Doctipharma. "Nous sommes extrêmement satisfaits de cette décision éclairée et motivée qui illustre bien la légalité de notre offre et la mission de Doctipharma : accompagner les pharmaciens dans la digitalisation de leur métier", a déclaré dans un communiqué, Stéphanie Barré, directrice générale de Doctipharma.

Commercialisation autorisée depuis 2013. Sollicité par l'AFP, l'Union des groupements des pharmaciens d'officine n'était pas disponible dans l'immédiat pour réagir à la décision. La commercialisation sur internet est autorisée depuis 2013 pour les médicaments sans ordonnance, tout en étant limitée aux pharmaciens inscrits à l'Ordre national des pharmaciens.