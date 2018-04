Hôpital de Périgueux : 11 patients à l'isolement à cause d'une bactérie résistante aux antibiotiques

Depuis vendredi, onze patients de l'hôpital de Périgueux (Dordogne) ont été isolés du personnel soignant et des autres malades. Ils sont porteurs d'une bactérie très contagieuse et résistante aux antibiotiques, rapportait France 3 Nouvelle-Aquitaine lundi.

Des "porteurs sains" mais très contagieux. Ces patients sont suivis par un protocole piloté par l'Agence Régionale de la Santé (ARS). Regroupés dans un service de médecine interne, ces patients sont "porteurs sains et n'ont pas de manifestation liée à cette bactérie" a explique Bruno Anceau, le directeur de garde ce week-end à l'hôpital périgourdin à France 3.

Des patients isolés. Les mesures d'hygiène et de désinfection sont néanmoins accrues car le risque de transmission par voie aérienne est élevé. Cette bactérie est dangereuse pour les plus fragiles. Un point de situation sera fait mardi pour déterminer si de nouvelles mesures doivent être prises, précise France 3, ou si les patients peuvent sortir de leur isolement.

L'antibiorésistance, un enjeu de santé. Les bactéries "antibiorésistantes" sont de plus en plus fréquentes et sont un véritable enjeu de santé publique. Selon l'OMS, cette résistance acquise par des bactéries qui ont muté pourraient tuer une personne toutes les trois secondes en 2050.