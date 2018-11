Découvrez 4 conseils pour garder la forme malgré le froid

VIDÉO

Vous rêvez de manger une tartiflette allongé sous une couverture ? Il va falloir changer vos habitudes si vous voulez être en forme cet hiver. Alors que la semaine va être marquée par des gelées et quelques chutes de neige près des frontières allemandes, dans le Massif central ou sur les Alpes, Mélanie Gomez, la spécialiste "santé" d'Europe 1, vous propose 4 conseils pour aider votre organisme à affronter le froid.

- Sortez, même si le ciel est gris et nuageux. Car le manque de luminosité est la principale cause de la dépression saisonnière.

- Bougez ! Marchez par exemple 30 minutes par jour. Car l'organisme d'un être humain se recharge en énergie dans le mouvement comme une montre automatique.

- Mangez moins... Même si vous avez envie de plats qui tiennent chaud au corps, la digestion pompe trop d'énergie. Votre organisme va s'épuiser à digérer et vos autres muscles seront moins bien approvisionnés en calories.

- Et buvez, de l'eau évidemment. L'hiver, on est moins sensible à la déshydratation mais cela peut être une source de fatigue. Deux verres d'eau suffisent parfois à redonner un coup de fouet à votre organisme.