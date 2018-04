De la mélatonine pour mieux dormir : l'Anses conclut à "des risques" pour la santé

Consommer des compléments alimentaires contenant de la mélatonine pour mieux dormir peut être dangereux, affirme mercredi l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), qui la déconseille à "certaines populations" en raison d'effets secondaires.

Des effets secondaires possibles. De multiples effets ont été signalés après la prise de tels compléments contenant de la mélatonine, en vente libre en France. "Des symptômes généraux (céphalées, vertiges, somnolence, cauchemars, irritabilité), des troubles neurologiques (tremblements, migraines) et gastroentérologiques (nausées, vomissements, douleurs abdominales)", résume l'Anses dans un communiqué.

Femmes enceintes, ados ou encore épileptiques devraient éviter ces compléments. Après examen de chacun des signalements, et comparaison avec l'état de la recherche, l'Agence a conclu à des "risques" pour la santé. Les femmes enceintes et allaitantes, enfants et adolescents, personnes souffrant de maladies inflammatoires, auto-immunes, d'épilepsie, d'asthme, de troubles de l'humeur, du comportement ou de la personnalité doivent impérativement demander conseil à leur médecin, tranche-t-elle. "La consommation est également déconseillée pour les personnes devant réaliser une activité nécessitant une vigilance soutenue chez lesquelles une somnolence pourrait poser un problème de sécurité", ajoute l'Agence.

Un usage ponctuel recommandé. Dans tous les cas, il importe, d'après ses experts, de "ne pas dépasser la dose de deux milligrammes par jour". L'Anses recommande de limiter la prise de ces compléments alimentaires à un usage ponctuel. Et d'en parler à son médecin.

1,4 million de boîtes consommées par an. L'organisation professionnelle des compléments alimentaires, Synadiet, estime que les Français achètent 1,4 million de boîtes par an de ces gélules. La plupart des consommateurs en prennent pour lutter contre les insomnies, d'autres contre les perturbations dues au décalage horaire. La mélatonine est une hormone secrétée par la glande pinéale située dans le cerveau. Dans les compléments alimentaires, la molécule est généralement obtenue par synthèse.