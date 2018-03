Changement d'heure : cinq raisons de se réjouir du passage à l'heure d'été

Dimanche à deux heures du matin, il sera trois heures car nous passons à l'heure d'été. Nombreux sont ceux qui regrettent de perdre une (précieuse) heure de sommeil. Et pourtant, si cette mesure a d'abord été prise en 1976 pour faire des économies d'énergie après la crise pétrolière de 1973, elle a le mérite d'avoir divers bienfaits sur le moral et la santé. Europe 1 détaille cinq raisons de se réjouir de ce changement d'heure.

1 - Le soleil permet de produire plus de vitamine D et donc de renforcer nos os

L'un des avantages de ce recul d'une heure, c'est que l'on va pouvoir profiter plus longtemps de la lumière du soleil. Une source d'énergie qui est indispensable à notre fonctionnement. La lumière permet, entre autres, de produire de la vitamine D grâce à l'action des rayons UVB sur notre peau. Cette vitamine favorise la fixation du calcium et du phosphore sur les os. En sirotant une limonade en terrasse au soleil, nous renforçons donc notre squelette.

2 - Les soirées ensoleillées incitent à faire plus d'activité physique

L'heure d'été "permet à chacun de profiter davantage de la lumière du jour et par conséquent, de pratiquer davantage d'activités physiques en extérieur, comme le recommandent les autorités de santé", estime le professeur Mayer Hillman, professeur émérite de l'université de Westminster (Londres), interrogé par Futura Santé.

Le Programme national nutrition santé (PNNS) recommande en effet aux adultes de faire l'équivalent de 30 minutes de marche rapide (à une vitesse de 4 à 6 km/h) chaque jour. Pour les enfants et les adolescents, il est conseillé de faire une heure d'exercice. Une recommandation plus facile à respecter lorsque le soleil se couche vers 22 heures que lorsqu'il fait nuit (et froid) à 17 heures.

3 - Le soleil nous donne plus d'énergie

Avec le retour des journées qui s'allongent, les derniers effets du "trouble de l'humeur saisonnier" qui provoque chez certains une baisse d'énergie, de motivation et une envie plus forte de consommer du sucre vont se dissiper et laisser la place à une meilleure forme générale.

Parmi tous les bienfaits de la lumière, elle a l'avantage de nous donner plus d'énergie. La lumière du jour stimule en effet la sécrétion de cortisol. Cette hormone qui stimule notre organisme est à son maximum entre 6 et 8 heures du matin, lorsque le soleil d'été est levé, et permet un réveil frais et dispo en plein jour.

4 - C'est bon pour le moral (et le sommeil)

Le soleil permet aussi de réguler le sommeil et le moral grâce à une autre hormone : la mélatonine. En pleine lumière du jour, la production de cette hormone du sommeil est bloquée. On se sent donc en pleine forme et de bonne humeur. À l'inverse, lorsque l'on se plonge dans l'obscurité pour dormir, cette hormone se libère plus rapidement et nous sommes plus prompts à nous glisser dans un sommeil réparateur. Notre cycle activités-sommeil est donc mieux régulé lorsque le soleil est au beau fixe.

5 - Cela permet d'alléger sa facture d'électricité

Puisque le soleil se couche plus tard, nous allumons les lumières artificielles moins longtemps le soir. C'est d'ailleurs l'un des principaux arguments des défenseurs de ce changement d'heure saisonnier : mieux faire coïncider les heures d'éclairage naturel avec les habitudes des Français.

Les consommateurs économisent ainsi 440 giga watt par heure, soit l’équivalent de la consommation en éclairage de 800.000 ménages français, selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME). Un chiffre qui paraît élevé mais qui ne représente que 1% de la consommation d'électricité en France. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on n'allume plus des radiateurs, que l'on mange moins de plats cuits longtemps au four et que l'on allume les lumières plus tard, la facture d'électricité s'en trouve allégée pendant quelques mois.