Violences du 1er-Mai : Philippe et Collomb se rendent au commissariat du 13e arrondissement

Edouard Philippe et Gérard Collomb se sont rendus mardi soir au commissariat du 13e arrondissement, après les violences qui ont éclaté en marge de la manifestation syndicale du 1er-Mai, ont-ils fait savoir via leurs comptes Twitter respectifs. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur entendaient ainsi afficher leur soutien aux forces de l'ordre, intervenues dans le cortège parisien suite aux incidents provoqués par un millier de "blacks blocs" dans cet arrondissement.

"Soutien à nos forces de l’ordre qui sont intervenues dans des conditions particulièrement délicates pour protéger nos concitoyens et maintenir l’ordre républicain", a tweeté Gérard Collomb. Edouard Philippe a pour sa part "tenu à venir saluer ceux qui ont assuré la sécurité des Français venus manifester pacifiquement".

Sur le terrain, aux côtés d’@EPhilippePM.

Soutien à nos forces de l’ordre qui sont intervenues dans des conditions particulièrement délicates pour protéger nos concitoyens et maintenir l’ordre républicain.#1erMaipic.twitter.com/GTblnVPTUO — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 1 mai 2018

Au commissariat du 13ème. J’ai tenu à venir saluer ceux qui ont assuré la sécurité des Français venus manifester pacifiquement ce #1ermai. pic.twitter.com/CkZD9toTeb — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 1 mai 2018

Quatre blessés légers. Face à environ 1.200 personnes encagoulées de la mouvance radicale d'extrême gauche des "blacks blocs" recensées par la préfecture de police, la police a fait usage de tirs de gaz lacrymogènes et de deux lanceurs d'eau. Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, a indiqué en début de soirée que les incidents avaient fait trois blessés légers. Un fonctionnaire de police a par ailleurs été légèrement atteint. De concert avec le ministre de l'Intérieur, le préfet de police de Paris a assuré que les forces de l'ordre "ne pouvaient pas intervenir" plus tôt "sans craindre de faire des dégâts collatéraux" parmi les autres manifestants.