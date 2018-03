VIDÉO - "Mesdames et messieurs les retraités : le fou rire de Buzyn à l'Assemblée

VIDEO

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a suscité l'hilarité générale mercredi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale en appelant, dans un lapsus, les députés "mesdames et messieurs les retraités".

Répondant à une question de Jean-Philippe Nilor (qui siège avec les communistes) sur la pauvreté des retraités agriculteurs en Martinique et à l'idée que "le gouvernement a préféré à l'impôt sur la fortune, l'impôt sur l'infortune", la ministre s'est adressée aux députés en lançant un "mesdames et messieurs les retraités". Une formule qui a provoqué des exclamations, puis un fou rire sur tous les bancs, gouvernement compris, et de la ministre elle-même. "Je crois que je vais gagner le record", a dit la ministre, qui avait déjà appelé une présidente de séance "monsieur le président" début mars.

"Mesdames et messieurs les retraités..." Le lapsus d'Agnès Buzyn à l'Assemblée au moment de s'adresser aux députés pic.twitter.com/2U9s4LgZDp — BFMTV (@BFMTV) 28 mars 2018

#lapsus. Ce lapsus a provoqué des réactions amusées sur Twitter. "L'Assemblée nationale est profondément renouvelée, à la composition sociale diversifiée où les actifs sont très majoritaires, Madame la ministre", a tweeté le président de l'Assemblée, François de Rugy, après l'avoir dit depuis le perchoir.

L’ @AssembleeNat est profondément renouvelée, à la composition sociale diversifiée où les actifs sont très majoritaires, Madame la ministre @agnesbuzyn ;-) #lapsushttps://t.co/T2Z3bwgJ3P — François de Rugy (@FdeRugy) 28 mars 2018

"C'est sûr que les retraités pensent beaucoup aux députés en ce moment", a tweeté la député LREM Mireille Clapot, dans une allusion à la contestation contre la hausse de la CSG.

Édouard Philippe avait ouvert la séance des lapsus. Plus tôt, au début de la séance des questions, le Premier ministre avait lui-même fait un lapsus en s'adressant à ses "chers collègues" députés, avant de s'en rendre compte, amusé, et de se reprendre. "Agnès Buzyn se lance à son tour dans le concours des lapsus inauguré par Édouard Philippe avec un beau 'mesdames et messieurs les retraités' en s'adressant... aux députés !", a réagi Matthieu Orphelin (LREM).