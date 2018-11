Tweet attaquant Emmanuel Macron : Donald Trump parle en "voyageur de commerce", selon Richard Ferrand

Le tweet de Donald Trump attaquant la proposition d'armée européenne d'Emmanuel Macron est "un propos de voyageur de commerce" défendant les ventes d'armes américaines, a commenté samedi matin Richard Ferrand, le président LREM de l'Assemblée nationale.

"L'Europe devrait d'abord payer sa part à l'OTAN". Le président français "porte l'idée d'une Europe puissante, l'idée d'une Europe autonome pour sa défense, là où en vérité Donald Trump souhaite tout le temps que les États d'Europe financent l'Otan, tout cela pour acheter les armes américaines", a déclaré ce proche de l'Élysée sur Europe 1.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!