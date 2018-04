Terrorisme : de nouvelles lois pas prioritaires pour Arnaud Danjean

L'eurodéputé Arnaud Danjean (LR), ex-agent de la DGSE, épingle dans le JDDles "vaines polémiques" sur la lutte antiterroriste, jugeant prioritaires l'application "avec une rigueur maximale" des mesures existantes et davantage de moyens, mais pas de nouvelles lois. "De la perquisition jusqu'à l'expulsion en passant par la rétention administrative, toutes ces dispositions existent", déclare cet eurodéputé spécialiste de sécurité et de défense dans l'hebdomadaire, considérant que "la question est moins de l'enrichir encore de nouvelles mesures que de l'appliquer avec une rigueur maximale".

"Progresser sur les moyens humains". Et "nous pouvons encore progresser sur les moyens humains et matériels nécessaires pour densifier le renseignement territorial ainsi que pour renforcer le pôle judiciaire et pénitentiaire", pense celui qui a supervisé il y a quelques mois la Revue stratégique des armées françaises demandée par Emmanuel Macron. Trouvant aussi "aberrant que la fiche S soit devenue la référence absolue pour toute réflexion sur la radicalisation et le terrorisme", cet ancien du renseignement se dit "pas défavorable, loin de là, à ce que plus d'expulsions ou de rétentions soient prononcées. Mais cela n'a rien à voir avec la fiche S. Il faut des éléments autrement plus solides qu'un tel signalement", et les services de contre-terrorisme ont des fichiers "plus élaborés" pour évaluer.

"Travail pollué par de vaines polémiques". S'il juge "tout à fait légitime" une "immense émotion, et même une colère, face à ces attaques islamistes intolérables", l'eurodéputé lance que les professionnels de l'antiterrorisme "n'ont certainement pas besoin que leur travail déjà si compliqué soit pollué par de vainFes polémiques ou des propositions qui n'amélioreraient pas leurs capacités opérationnelles". Sans compter que "la sidération émotionnelle, comme la division et la confusion, sont précisément les objectifs stratégiques des terroristes".