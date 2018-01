Tarn : des cadres de LREM démissionnent, estimant leur "mission accomplie"

Une partie de l'équipe dirigeante de La République en marche dans le Tarn, estimant sa "mission accomplie", a annoncé lundi sa démission collective dans un communiqué publié sur Facebook. Cette décision intervient alors que les nouveaux référents territoriaux de LREM ont été désignés ou confirmés il y a seulement trois mois.

Cinq cadres, dont le référent départemental. Dans son message co-signé par cinq cadres dont le référent départemental, LREM Tarn a rappelé ses succès électoraux et le développement local du parti d'Emmanuel Macron. "À la lumière de ces victoires, et au terme de plus de 18 mois d'engagement sincère, entier et désintéressé, nous l'équipe départementale, considérons notre mission comme accomplie et remettons de fait notre démission à Christophe Castaner", le délégué général du parti, ont précisé ces dirigeants.

"On ne s'y reconnaît plus". Contacté par l'AFP, un militant local a toutefois déploré que l'on "ait tendance à se rapprocher d'une logique d'appareil traditionnel", tout en jugeant inéluctable cette transformation du parti majoritaire, né en avril 2016. "Vu l'organisation mise en place au niveau national, on ne s'y reconnaît plus", a-t-il ajouté en référence notamment à l'élection mi-novembre d'un nouveau bureau exécutif.

Les instances nationales du parti avaient été informées de cette démission la semaine dernière et une nouvelle équipe dirigeante devrait être désignée après un processus de consultation des animateurs locaux, a-t-on appris de sources concordantes.