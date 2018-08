Strasbourg : des élus EELV appellent Hulot à s'opposer au projet de rocade

Des élus écologistes ont appelé samedi Nicolas Hulot à s'opposer au projet de contournement autoroutier de Strasbourg, "un grand projet inutile" et dangereux pour l'environnement, comme il s'était "battu contre Notre-Dame-des-Landes".

"On n'imagine pas Nicolas Hulot valider ce projet". "On n'imagine pas Nicolas Hulot valider ce projet" de Grand contournement ouest (CGO), a lancé l'eurodéputé EELV Yannick Jadot non loin de la ZAD de Kolbsheim, près de Strasbourg. "On n'imagine pas une seconde que le même Nicolas Hulot qui s'est battu, aussi avec nous, contre Notre-Dame-des-Landes, fasse le cadeau du GCO à Vinci, parce qu'il a bloqué Vinci à Notre-Dame-des-Landes", a poursuivi Yannick Jadot, au côté de sa colistière eurodéputée Michèle Rivasi. Cette dernière a dénoncé une "opacité", et un "déni de l'expertise", dans l'élaboration de ce projet, comme pour "l'ensemble des grands projets inutiles et imposables".

Une rocade de 24 km en projet. Le projet, présenté par Arcos, filiale de Vinci, et évoqué dès les années 1970, prévoit la construction d'une rocade de 24 km, essentiellement payante, pour délester l'autoroute A35 en absorbant le trafic du nord au sud de l'Alsace. Mais il entraînera la consommation de nombreuses terres agricoles et la mise en danger d'espèces protégées, dont le grand hamster d'Alsace, selon ses détracteurs.

Avis défavorable d'une commission d'enquête. Les ministres de la Transition écologique, Nicolas Hulot, et des Transports, Elisabeth Borne, avaient annoncé en janvier que l'État délivrerait l'autorisation de réaliser le projet, après que Nicolas Hulot a demandé en octobre de le "retravailler" pour mieux préserver la biodiversité. En juin une commission d'enquête a émis un avis défavorable, par crainte "d'une augmentation des niveaux de pollution atmosphérique", "des impacts (...) sur la consommation des espaces agricoles", et "des atteintes aux espèces (...) protégées".

"On va construire quelque chose (...) qui va absorber 350 hectares de terres agricoles, qui ne va rien améliorer en termes de l'accès à Strasbourg, ni en termes de qualité de l'air", a abondé Alain Jund, adjoint EELV au maire, présent tout comme le secrétaire national d'EELV David Cormand, ou l'eurodéputé allemand Reinhard Bütikofer. Le projet avait également reçu des avis défavorables des experts du Conseil national de la protection de la nature l'année dernière.

D'autres manifestations prévues. Une commission consultative (CODERST) devrait se prononcer sur le projet mardi, avant que la préfecture ne décide le démarrage des travaux, selon Maurice Wintz (Alsace Nature), opposant au projet. Il a annoncé une manifestation devant la préfecture mardi, et une autre le 8 septembre, pour la journée mondiale du climat.