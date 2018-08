RN : Marine Le Pen en appelle aux militants pour imprimer ses affiches de campagne

Le visuel est choc. Marine Le Pen y pose côte à côte avec Matteo Salvini, le très droitier ministre de l’intérieur italien. Avec cette affiche électorale, à huit mois des élections européennes, le Rassemblement national espère bien profiter d’un effet Salvini. Si la stratégie est habile, elle pourrait vite se heurter aux problèmes financiers que connait l'ancien parti frontiste.

Des caisses vides. En effet, sans l’aide des militants et sympathisants, l’image pourrait bien rester dans les cartons. Le parti est toujours sans le sous, momentanément privé de 2 millions d'euros de fonds publics par la justice, en conséquence de l'affaire des emploi fictifs présumés au Parlement européen.

"On ne peut pas rater notre rentrée". S'il n'est question que de 10.000 à 15.000 euros pour pouvoir faire imprimer le document, ce sont les sympathisants qui vont devoir mettre la main à la poche. Ils recevront un mail en milieu de semaine prochaine. Dans les couloirs du parti, on insiste sur l'urgence de la situation. "Vue l'actualité, on ne peut pas rater notre rentrée", prévient ainsi un haut gradé du RN. "Et si ça marche, on recommencera au coup par coup", explique encore un cadre.

Mais dans l’entourage de Marine Le Pen, on l’assure : il n'est pas question d’abuser de ce procédé. "On ne veut pas faire la quête", glisse un élu, avec l’espoir de pouvoir récupérer fin septembre les sommes toujours bloquées par la justice.