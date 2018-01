Richard Ferrand : "Le droit d'asile doit être convenablement honoré"

INTERVIEW

Le gouvernement est très critiqué ces dernières semaines pour son projet de loi sur l'asile et l'immigration. Dimanche matin, lors du Grand rendez-vous Europe 1/C News/Les Echos, Richard Ferrand a salué "le courage" de Gérard Collomb et rappelé les grandes lignes du projet.

"Mieux accueillir, mieux intégrer". Après avoir rappelé son "total soutien" au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, extrêmement critiqué ces dernières semaines, Richard Ferrand souligne qu'il "va mettre en oeuvre rien de moins que ce que François Mitterrand disait en 1989". "Nous voulons mieux accueillir, mieux intégrer toutes les personnes qui ont le droit d'être sur notre territoire et organiser les modalités de reconduite à la frontière des personnes que nous ne pouvons pas accueillir", poursuit le président du groupe La République en Marche (LREM) à l'Assemblée nationale.

"Ne pas laisser une immigration non contrôlée se développer". "Le droit d'asile, qui est l'honneur de la France, doit être convenablement honoré envers celles et ceux qui peuvent y prétendre", explique Richard Ferrand. "Mais ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas laisser une immigration non contrôlée se développer car précisément, cela vient nuire à la capacité d'intégration de celles et ceux que nous devons accueillir sur notre sol".