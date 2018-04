Réunion avec les syndicats de la SNCF : "pas un recul" mais "il y a des choses à discuter", affirme Édouard Philippe

INTERVIEW

Le Premier ministre Édouard Philippe rencontrera le 7 mai les syndicats de la SNCF. Objectif : trouver une issue à la grève contre la réforme ferroviaire. Cet entretien est-il un début de recul du gouvernement ? "Pas du tout", assure Édouard Philippe, invité exceptionnel de la Matinale de Patrick Cohen, sur Europe 1 jeudi. "J’ai indiqué dès le début de la réforme qu’il y a des sujets clairs et qui ne peuvent pas faire l’objet de discussions : l’ouverture à la concurrence, la réorganisation de l’entreprise, le recrutement au statut", a indiqué le Premier ministre.

Une loi votée à l'Assemblée. Le Premier ministre se défend toutefois d'avoir refusé la négociation avec les syndicats sur la réforme ferroviaire. "On a discuté des modalités. On a tellement discuté que le texte, qui était prévu comme une ordonnance, a été un texte débattu sur le fond à l’Assemblée et adoptée par une très large majorité", indique Édouard Philippe. "Le 7 mai, je ne vais pas dire qu'une loi a été votée mais qu'on va s'asseoir dessus. Cette loi, telle qu'elle est rédigée, a reçu l'assentiment de 454 députés sur 577", rappelle le chef du gouvernement.

Reprise de la dette. En revanche, il sera bien question de la reprise de la dette de la SNCF par l'État. "Comment on va l'organiser ? Quel montant ? Quelles modalités ? Tout ça, ce sont des questions importantes. Les syndicats savent que ma main a toujours été tendue et elle a toujours été très ferme." Estimant que "les finances magiques, cela n'existe pas", Édouard Philippe souligne que la reprise de la dette de la SNCF va alourdir celle de l'État. Par conséquent, "les Français sont en droit d'être exigeants" vis-à-vis du groupe ferroviaire, qui doit être plus performant et cesser d'être déficitaire.