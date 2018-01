Prisons : les syndicats de surveillants quittent les négociations

Les syndicats de surveillants de prison ont quitté mardi la table des négociations avec la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Ils ont également appelé à poursuivre le mouvement de blocage des établissements pénitentiaires qui dure depuis neuf jours. "Le gouvernement n'a pas pris conscience de l'ampleur" du mouvement dans les prisons, a déclaré Emmanuel Chambaud, secrétaire général adjoint de l'Ufap-Unsa, syndicat majoritaire. FO et la CGT-Pénitentiaire ont également quitté les discussions qui avaient démarré vers 15h30.

Des négociations tendues. Les 28.000 gardiens de prison jugent leur profession dangereuse, mal payée et mal considérée alors que les prisons souffrent d'une surpopulation chronique. Ces préoccupations seront au cœur des discussions entre Nicole Belloubet et les principaux syndicats de la pénitentiaire (Ufap, FO et CGT).

Après l'échec de premières négociations samedi, la ministre s'est personnellement investie pour éteindre cette vaste mobilisation, déclenchée par l'agression de surveillants dans la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) le 11 janvier et attisée, depuis, par une série d'autres incidents violents. Deux surveillants ont été violemment mordus par un détenu et conduits à l'hôpital, mardi matin au centre pénitentiaire de Beauvais.