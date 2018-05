Philippe "soutient et soutiendra toujours" Nicolas Hulot

Edouard Philippe a affirmé jeudi qu'il "soutiendrai(t) toujours" le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, qui a "parfaitement sa place" au gouvernement. "Il a parfaitement sa place, il a une parole qui est forte, il est un très bon connaisseur de ses dossiers", a salué le Premier ministre lors d'un entretien avec France 3. "Je le soutiens depuis le début, et je le soutiendrai toujours", a affirmé le chef du gouvernement à propos du ministre qui a relancé mercredi la question de son avenir au sein de l'exécutif.

"Que chaque ministre réussisse". "Cet été, j'aurai suffisamment d'éléments pour pouvoir regarder si effectivement je participe à cette transformation sociétale", avait déclaré Nicolas Hulot. "On aura avec le président et le Premier ministre, je pense, un moment de vérité, on fera le point, on tracera les perspectives et on prendra ensemble des décisions sur l'avenir et les prochaines étapes", a-t-il poursuivi, soulignant que son maintien ou son départ dépendait "d'abord" d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. "Moi, je suis chef du gouvernement, mon objectif, c'est de faire en sorte que chaque ministre réussisse, d'abord parce que c'est important pour chaque ministre, et parce que c'est indispensable pour le collectif", a déclaré Edouard Philippe. "Il n'y a que ça qui m'intéresse", a-t-il conclu.