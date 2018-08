Philippe Besson, écrivain proche de Macron, nommé consul de France à Los Angeles

Cette nomination va sans doute faire grincer des dents. Selon les informations du Monde, l’écrivain Philippe Besson, proche du président de la République, doit être prochainement nommé au prestigieux poste de consul de France à Los Angeles. L’auteur du livre Un personnage de roman, consacré à la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron, remplacera l’actuel consul, Christophe Lemoine.

"Une politique d’élargissement des viviers de nominations". L'Élysée, qui a confirmé l’information, a évoqué "une politique d’élargissement des vivres de nomination, comme partout dans la fonction publique". Un décret a en effet modifié, début août, les règles de nominations pour certains postes, dont ceux d’une vingtaine de consuls généraux. Le gouvernement a ainsi la possibilité de nommer une personnalité issue de la société civile, et non plus uniquement des fonctionnaires.

Philippe Besson, auteur d’une vingtaine de romans, a écrit un livre consacré à la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron, intitulé Un personnage de roman, et paru en septembre 2017. L’écrivain faisait partie des invités à la brasserie parisienne de La Rotonde, au soir du premier tour. Cette nomination intervient quelques mois après celle, controversée, de Bertrand Delais, documentariste auteur de deux portraits d’Emmanuel Macron, à la tête de la chaîne parlementaire LCP-AN.