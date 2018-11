Person finalement pas candidat à la tête de LREM

Le député Pierre Person ne sera finalement pas candidat au poste de délégué général de La République en marche (LREM), au nom de "l'unité" et du "rassemblement", a-t-il indiqué au Figaro, ce qui laisse la voie libre au député Stanislas Guérini. "J'ai beaucoup réfléchi à cette décision. De nombreux référents, parlementaires, adhérents et élus tirés au sort m'on fait part de leur soutien et m'ont incité à candidater. Nous sommes à un moment charnière de notre majorité qui impose l'unité et le rassemblement. C'est pourquoi je ne serai pas candidat", a expliqué Pierre Person.

Egalement député de Paris, ancien soutien de Dominique Strauss-Kahn, Stanislas Guérini est actuellement le seul candidat déclaré, fort du soutien d'une centaine de parlementaires.

Le délai de dépôt des candidatures expire mercredi. Un autre député, Joachim Son-Forget, a également marqué son intérêt pour une candidature. L'élection est fixée au 1er décembre. Le délai de dépôt des candidatures expire mercredi. Elles doivent ensuite être entérinées jeudi après un bureau exécutif examinant la validité des parrainages. Est-ce que vous soutenez Stanislas Guerini ? "Ce n'est pas une question de personne mais plutôt du collectif que le futur délégué général arrivera à mettre en place autour de lui", répond Pierre Person.

"Je n'ai réagi à aucune pression. J'ai fait mon choix en responsabilités", a assuré le co-fondateur, en 2015, des "jeunes avec Macron". Actuellement occupé par intérim par Philippe Grangeon, le poste de délégué général de La République en marche est vacant depuis la promotion au ministère de l'Intérieur de Christophe Castaner.