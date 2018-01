Pénicaud : "15 milliards d'euros pour former 1 million de jeunes aux métiers qui arrivent"

INTERVIEW

Des moyens, oui, mais pour faire quoi exactement ? Difficile encore d'avoir les mesures concrètes qui figureront dans le prochain projet de loi gouvernemental sur la formation et l'apprentissage. Invitée dimanche dans Le Grand Rendez-Vous d'Europe 1 avec CNews et Les Echos, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a néanmoins un peu précisé comment serait utilisée l'enveloppe de 15 milliards d'euros débloquée pour la formation. "On va investir 15 milliards d'euros sans attendre le projet de loi pour former tout de suite 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi aux métiers qui arrivent et se transforment", a-t-elle expliqué.

Inadéquation de l'offre et de la demande. Et ce, afin de combler l'inadéquation qui existe aujourd'hui entre l'offre et la demande d'emploi. "Avec les ordonnances, il y a un appel d'air" et des créations d'emploi, a assuré Muriel Pénicaud. "Mais on rencontre de très nombreuses entreprises qui ne trouvent pas les compétences sur le marché." Sans compter ces jeunes, "1,3 million, qui ne sont ni en emploi ni en formation. C'est un gâchis énorme, une perte pour le pays", a déploré la ministre.

Une "application" pour le CPF. Concernant le projet de loi, Muriel Pénicaud a assumé le fait de ne pas donner de pistes pour le moment, afin de laisser la place aux négociations avec les partenaires sociaux. "Les mesures précises, on les annoncera après", a-t-elle asséné. Tout en précisant qu'une "application" pourrait voir le jour pour que chaque Français puisse se saisir de son compte personnel de formation et "avoir l'information sur ses droits".