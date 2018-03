Olivier Dassault va conduire dans son Falcon des députés en mission à Monaco

Le député LR et président du groupe d'amitié France-Monaco de l'Assemblée, Olivier Dassault, va conduire dans son Falcon des députés en mission jusqu'à la principauté, a-t-on appris mardi de sources concordantes, confirmant une information du Canard Enchaîné. "Je propose d'emmener moi-même la délégation en Falcon jusqu'à Nice" au printemps, a suggéré l'élu de l'Oise lors de la réunion constitutive du groupe d'amitié en novembre dernier, selon son compte-rendu sur le site de l'Assemblée.

Feu vert de l'Assemblée. Le Canard Enchaîné écrit que le président de l'Assemblée a, depuis, saisi la déontologue de l'institution pour un avis sur cette offre de services, et qu'elle a donné son feu vert, ce qu'a confirmé l'entourage de François de Rugy. "L'utilisation de cet avion a pour seul objectif de limiter les coûts du voyage" et Olivier Dassault "n'attend aucune contrepartie du service qu'il rendra", selon des extraits de cet avis d'Agnès Roblot-Troizier, publié par l'hebdomadaire satirique. Le député est par ailleurs administrateur et copropriétaire du groupe Dassault, qui comprend la filiale Dassault Aviation. Ingénieur de l'Ecole de l'Air, il est lui-même pilote à ses heures.