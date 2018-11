Nouvelle-Calédonie : derniers préparatifs avant le référendum d'autodétermination

REPORTAGE

Le référendum était prévu depuis les accords de Matignon de 1988. La Nouvelle-Calédonie vote dimanche, pour ou contre l'indépendance de l'archipel. Quelque 174.000 électeurs sont appelés aux urnes. En attendant l’ouverture des bureaux de vote à 8h, heure locale (22h, heure de paris) l’hôtel de ville de Nouméa s'emploie aux derniers préparatifs.

Anti-moustiques et lampes torches. Sur le sol de la salle d’honneur, 57 urnes sont posées. Depuis une dizaine de jours, on les prépare avant leur départ pour les 57 bureaux de vote de la ville : enveloppes, bulletins oui, bulletins non… et aussi un kit pour parer à toutes les éventualités. "Vous avez une boite d'anti-moustiques, parce qu'on est dans un pays où il peut y en avoir et où il y a des gens qui sont sensibles à ces petites bestioles", explique Patricia van Ryswyck, adjointe au maire de la ville. Le kit comporte également une lampe torche, au cas où il y aurait une coupure de courant. "Comme le dépouillement se fait à un moment où il fait nuit ici, ça permettrait de continuer les opérations de dépouillement tout de suite", précise l'élue.

Rien ne doit en effet perturber le scrutin. Une permanence a aussi été mise en place pour que chacun puisse vérifier si sa procuration est bien arrivée ou s’il est bien inscrit, et des électeurs inquiets s'y sont rendus jusqu'à la dernière minute. Tout est mis en œuvre pour que personne ne rate ce moment historique.