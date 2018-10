Municipales à Paris : Marcel Campion annonce sa candidature pour les municipales

L'ancien patron des forains, Marcel Campion a officiellement annoncé sa candidature à la mairie de Paris en 2020, mercredi, rapporte Le Parisien. Il estime "catastrophique" la gestion de la capitale par les professionnels de la politique.

L'équipe municipale ? Des "malpropres", selon Campion. "La maison est sale, je me dévoue pour la nettoyer", a-t-il déclaré. "Je dis du balai à tous ces malpropres" faisant allusion à l'équipe municipale en place. Néanmoins, il assure qu'il ne s'agit pas d'une affaire personnelle. Sous la mandature d'Anne Hidalgo, l'actuelle maire de la capitale, il a pourtant perdu l'autorisation d'installer sa grande roue sur la place de la Concorde et le marché de Noël des Champs-Élysées.

Candidat à la mairie du 18ème arrondissement. À bientôt 79 ans, Marcel Campion se lance donc dans la course à la mairie pour un seul mandat et un travail "bénévole". Il confie en aparté qu'il vise la mairie du 18ème arrondissement de Paris.

Quant aux têtes de listes de son mouvement "Libérons Paris", elles ne seront pas annoncées avant plusieurs mois. "On les a pratiquement toutes", a-t-il précisé. "Mais on fait attention de vérifier qu'ils n'aient pas de problèmes fiscaux par exemple." Il a néanmoins dévoilé sa première mesure s'il était élu : revoir les transports. Il promet de créer des parkings aux portes de Paris, de doubler le périphérique en souterrain et de rouvrir les berges de Seine la semaine.

Déjà un profil polémique. La candidature de Marcel Campion pourrait être mise à mal par sa mise en examen pour recel de favoritisme et abus de biens sociaux dans le cadre de l'enquête sur les conditions d'attribution de l'emplacement de la grande roue à Paris. Par ailleurs, il a créé une récente polémique en tenant des propos homophobes pour lesquels l'association SOS Homophobie compte déposer plainte.