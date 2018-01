Marine Le Pen "ne souhaite pas" conduire la liste FN aux européennes

Marine Le Pen a redit lundi qu'elle ne "souhaitait pas être tête de liste" de son parti aux élections européennes de 2019, après avoir été récemment poussée par plusieurs cadres frontistes à conduire cette liste. "Je ne souhaite pas être tête de liste. Le FN est un grand mouvement et, par conséquent, il n'est pas obligé de venir chercher sa présidente à chaque élection pour pouvoir représenter le mouvement", a déclaré Marine Le Pen en marge de ses vœux à la presse.

Une figure extérieure au parti ? Pour autant, elle a promis de "mener cette campagne européenne". "C'est un débat national, où les étiquettes des mouvements politiques vont avoir peut-être encore plus d'importance qu'elles n'en avaient lorsque les élections étaient régionalisées", a-t-elle fait valoir au sujet du futur mode de scrutin pour ces élections, qui sera organisé par listes nationales et non plus par grandes régions. Elle n'a pas exclu qu'une personnalité extérieure au FN puisse conduire la liste des européennes. "Pourquoi pas. Ce qu'il faut, c'est de ne fermer aucune porte", a-t-elle dit.