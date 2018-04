Manuel Valls pourrait être candidat à la mairie de Barcelone

Manuel Valls va-t-il relancer sa carrière politique en Espagne ? Né à Barcelone, l'ancien Premier ministre réfléchirait à briguer la mairie de la ville, lors des municipales en 2019, rapportent vendredi plusieurs médias espagnols dont La Vanguardia. Un intérêt confirmé par Manuel Valls auprès d'Europe 1. "Je vais y réfléchir", a-t-il poursuivi sur la chaîne de télévision publique TVE où un journaliste catalan l'interrogeait sur cette possibilité.

Manuel Valls confirme à @Europe1 son intérêt pour une candidature à la mairie de Barcelone. — Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) 20 avril 2018

Il avait été naturalisé à l'âge de 20 ans. Selon La Vanguardia, Manuel Valls pourrait se présenter sous la bannière de Ciudadanos. Le parti de centre-droit opposé à l'indépendance de la Catalogne lui aurait fait une proposition en ce sens. Dirigé par Albert Rivera, le parti "est conscient de sa faiblesse au niveau municipal", note La Vanguardia. Les deux hommes s'étaient notamment affichés ensemble lors d'une manifestation contre l'indépendance, en mars. "Ciudadanos est ouvert à la présence de personnes comme Manuel Valls dans nos listes", a déclaré un peu plus tard Albert Rivera, chef de Ciudadanos. "Il y a des primaires", a-t-il cependant ajouté avec prudence.

Sur la chaîne TVE, le député de l'Essonne a reconnu vendredi "étudier" cette possibilité, tout en affirmant vouloir "continuer le débat sur l'indépendantisme". "Je me suis impliqué dans ce débat parce que je suis né à Barcelone (...) je veux donner à la Catalogne et à l'Espagne, ce qu'elles m'ont donné", y a-t-il également déclaré. Né en Espagne et fan du FC Barcelone, Manuel Valls a été naturalisé Français à l'âge de 20 ans.