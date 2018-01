Macron : "renouvellement" de la dissuasion nucléaire au cours du quinquennat

Emmanuel Macron a annoncé vendredi à Toulon que des "travaux de renouvellement" de la dissuasion nucléaire seraient menés au cours du quinquennat. "Je lancerai au cours de ce quinquennat les travaux de renouvellement de nos deux composantes dont la complémentarité ne fait pas de doutes: la force océanique et la composante aérienne", a indiqué le chef de l'Etat lors de ses vœux aux forces armées à Toulon.

"Clé de voûte de notre stratégie de défense." La dissuasion nucléaire est "depuis plus de 50 ans la clé de voûte de notre stratégie de défense", a rappelé Emmanuel Macron, estimant que les "débats" sur ce sujet étaient "aujourd'hui tranchés". "La dissuasion fait partie de notre histoire, de notre stratégie de défense et elle le restera", a martelé le chef de l'Etat, pour qui ce modèle de dissuasion "nous permet de conserver notre autonomie stratégique et notre liberté d'action".