Macron devant le Congrès américain : comment va se dérouler son intervention

Après ses pourparlers compliqués avec Donald Trump mardi malgré des gestes d'amitiés exubérants, Emmanuel Macron s'exprime mercredi devant le Congrès où il pourra exposer, sans Donald Trump, sa propre vision du monde. Il commencera le matin par un discours solennel devant le Congrès, qui réunit les 100 Sénateurs et les 435 Représentants des États-Unis. Un honneur déjà accordé à plusieurs présidents français, le dernier en date étant Nicolas Sarkozy en 2007.

Un discours en anglais. Après avoir visité la bibliothèque du Congrès, il sera accueilli par Paul Ryan, le Speaker de la Chambre des Représentants. Cinquante-huit ans jour pour jour après le général de Gaulle, il s'adressera à la session plénière du Congrès, en anglais.

Il plaidera pour "une action commune". Il évoquera de nouveau, a indiqué son entourage, les relations historiques entre la France et les États-Unis, mais confrontés à de nouveaux défis comme l'accroissement des inégalités, la dégradation de la planète, le terrorisme, les attaques contre les valeurs démocratiques et la montée des nationalismes. Il plaidera pour une action commune pour "réinventer l'ordre mondial du 21ème siècle". Pour lui, les États-Unis et la France, ensemble, doivent montrer leur volonté de "continuer à écrire l'histoire ensemble".

Un débat devant des étudiants l'après-midi. L'après-midi sera plus léger, et Emmanuel Macron pratiquera un sport oratoire qu'il adore : un débat à bâtons rompus devant des étudiants, comme il l'a déjà fait en Inde et au Burkina Faso.