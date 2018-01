L'éphémère ministre des Armées Sylvie Goulard nommée à la Banque de France

L'ancienne députée européenne Sylvie Goulard, éphémère ministre de la Défense du gouvernement Édouard Philippe, a été nommée mercredi à la direction de la Banque de France, a annoncé l'Élysée à l'issue du Conseil des ministres. La responsable Modem, ex-conseillère du président de la Commission européenne Romano Prodi, occupera le poste de "sous-gouverneure" au sein de l'institution monétaire, indique le compte-rendu du Conseil des ministres.

Elle avait quitté son ministère en raison d'une enquête préliminaire visant le MoDem. Âgée de 53 ans, Sylvie Goulard avait été nommée ministre des Armées dans le premier gouvernement formé par Édouard Philippe, après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle en mai. Elle avait quitté ses fonctions le 20 juin en compagnie de deux autres ministres Modem, François Bayrou et Marielle de Sarnez, en raison des soupçons d'emplois fictifs pesant sur le parti centriste au sein du Parlement européen.

"Je souhaite être en mesure de démontrer librement ma bonne foi", avait expliqué la ministre dans un communiqué. Cette affaire a donné lieu depuis à l'ouverture d'une information judiciaire, confiée à des juges d'instruction parisiens.

Elle avait soutenu la nomination de l'actuel gouverneur de la Banque de France. Sylvie Goulard, qui parle à la perfection anglais, allemand et italien, est énarque de formation. Elle a travaillé principalement lors de son passage à Bruxelles sur des questions financières et budgétaires. En 2015, elle avait soutenu dans une tribune publiée dans Les Échos la nomination de l'actuel gouverneur de la Banque de France, François De Galhau, ancien directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn à Bercy et ex-dirigeant de BNP Paribas.

Le poste de sous-gouverneure auquel a été nommé Sylvie Goulard était vacant depuis le départ début janvier de sa titulaire, Anne Le Lorier, arrivée au bout de son mandat. Il est consacré notamment aux questions européennes et internationales.