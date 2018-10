Le Parlement adopte définitivement le projet de loi Elan sur le logement

Le Parlement a adopté définitivement mardi, par un ultime vote du Sénat, le projet de loi Elan sur le logement, initialement présenté comme un "choc de l'offre", et qui comporte plusieurs évolutions importantes du secteur du logement social.

201 voix pour, 127 contre. Le texte "Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique" a été approuvé par 201 voix pour (LR, LREM, RDSE à majorité radicale, Indépendants) et 127 contre (PS, la majorité des centristes, CRCE). Pour la rapporteure LR Dominique Estrosi Sassone, le vote de ce texte ne signifie "en aucun cas un blanc seing" de la majorité sénatoriale à la politique de logement du gouvernement. Elle a néanmoins relevé "un certain nombre d'avancées, notamment au profit des maires".

Initialement présenté comme un "choc d'offre" sur le logement, premier poste de dépenses des ménages, le texte sur "l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique", a concentré l'attention sur la réorganisation d'ampleur du logement social. La loi facilite notamment la vente de logements HLM, afin de financer les économies que le gouvernement impose en parallèle aux bailleurs sociaux. Pour répondre à l'objectif du gouvernement de "construire plus, mieux et moins cher", le texte comporte plusieurs mesures de simplification, dont certaines ont été sévèrement critiquées. Les associations de handicapés se sont ainsi indignées de la réduction drastique de la part des logements neufs qui doivent être accessibles.

Un recours bientôt déposé. Le gouvernement table sur une promulgation de la loi fin novembre, début décembre. Députés communistes et socialistes ont déjà fait savoir qu'ils entendaient déposer un recours devant le Conseil constitutionnel contre le volet concernant les logements "accessibles" aux handicapés.