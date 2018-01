Le ministre Gérald Darmanin accusé de viol : le parquet rouvre une enquête

Le parquet de Paris a rouvert le 22 janvier dernier une enquête sur des accusations de viol visant le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, a indiqué une source judiciaire samedi, confirmant une information du Monde.

Les faits incriminés remonteraient à 2009. Sophie S., 46 ans, accuse le ministre, alors chargé de mission des services juridiques de l'UMP, de l'avoir violée en mars 2009, dans une chambre d'hôtel, en échange d'une intervention dans un dossier judiciaire la concernant.

Un premier classement sans suite. Une enquête préliminaire avait déjà été ouverte après le dépôt d'une plainte, en juin 2017. Elle avait été classée sans suite le 11 juillet pour "absence d'infraction", la plaignante n'ayant pas répondu aux convocations des enquêteurs. "Elle ne voulait pas y aller toute seule et elle subissait une intimidation de la part de son entourage", a expliqué à franceinfo son avocate, Élodie Tuaillon-Hibon. Dans la foulée, Gérald Darmanin avait déposé une plainte en "dénonciation calomnieuse". Samedi, l'avocat du ministre, Mathias Chicheportich a déclaré que ces accusations "ne traduisent qu'une intention de nuire".

Une nouvelle plainte avec procédure automatique. Courant janvier, Sophie S. a adressé un nouveau courrier au parquet de Paris, afin d'être entendue par les enquêteurs. Comme le veut la procédure dans les dossiers d'agression sexuelle et de viol, une enquête préliminaire a été automatiquement ouverte par les enquêteurs. Le 25 janvier, Sophie S. a été entendue plus de huit heures par la police judiciaire.

Sur quoi porte l'accusation ? En 2009, Sophie S., ancienne call-girl et sympathisante UMP, toque à toutes les portes d'élus pour tenter de nettoyer son casier judiciaire. En 2004 en effet, elle est condamnée à dix mois de prison avec sursis et 15.000 euros de dommage et intérêts pour chantage, appels malveillants et menace de crime. Des faits pour lesquels Sophie S. assure avoir une explication solide, rapporte Le Monde. En 2009 donc, c'est Gérald Darmanin qui la reçoit au siège du parti. Il semble disposé à écrire une lettre en sa faveur à la garde des Sceaux de l'époque, Michèle Alliot-Marie. S'en suit un dîner, au cours duquel le ministre aurait glissé à Sophie S. : "Il va falloir m’aider vous aussi", rapporte la plaignante dans Le Monde. Il l'aurait ensuite conduite dans un club libertin de la capitale, puis dans un hôtel. Selon la plaignante, malgré ses refus courtois mais répétés, Gérald Darmanin l'aurait forcée à un rapport sexuel avec lui.

Des échanges par SMS. Les enquêteurs ont entre les mains des échanges par SMS entre le ministre, qui avait 26 ans au moment des faits présumés, et la plaignante. Certains de ces SMS, envoyés entre 2009 et 2012, ont été publiés par le journal Le Monde. "Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour b… avec toi !!!! Pour t'occuper de mon dossier", écrit Sophie S.. "Tu as raison je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner ?", lui répond Gérald Darmanin.