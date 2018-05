Le journal L'Humanité va "expérimenter une chaîne de télévision"

INTERVIEW

Le Média, lancé en janvier par des proches de Jean-Luc Mélenchon, leur a-t-il donné donné des idées ? Le journal L'Humanité, fondé en 1904 par Jean Jaurès entame sa rénovation numérique et entend lui aussi lancer sa propre chaîne d'information : L'humanité.TV. "Nous allons avoir une première rénovation [numérique, ndlr] le 20 juin, et puis nous allons évoluer au fur et à mesure des mois, il y en a pour 8 à 10 mois de travail : nous allons expérimenter une chaîne de télévision", explique ainsi mardi, au micro de Village Médias sur Europe 1, Patrick Le Hyaric, le directeur du journal.

"Un modèle original". Le quotidien espère développer un format novateur, qui ne soit pas nécessairement calqué sur celui des chaînes d'information traditionnelles, séquencé par des reportages ou des JT. "Nous sommes en train de rechercher un modèle original qui permettra de rassembler des communautés à partir de leurs aspirations", indique le dirigeant, sans en dévoiler davantage.

Avoir les moyens de ces ambitions. Pour arriver à ses fins, le journal, à l'équilibre financier précaire, a également lancé une souscription."La situation financière du journal est extrêmement difficile", reconnaît Patrick Le Hyaric."Nous avons besoin de faire face à notre trésorerie immédiate, comme tout le monde, et d'autre part nous avons besoin, pour nous développer, d'investir considérablement, notamment dans le numérique", explique encore le journaliste. "Cela nécessite des investissements technologiques et des moyens humains".

Sur ce point, Patrick Le Hyaric tient d'ailleurs à rappeler le devoir de l'Etat en matière de préservations de la liberté d'information et d'opinion. "L'Etat est garant constitutionnellement du pluralisme de la presse. Dès lors que l'on laisse mourir un journal, c'est un peu de la démocratie qui s'éteint".